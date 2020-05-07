Назван размер штрафа за отсутствие маски в транспорте Москвы

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07.05.2020, 18:16, Новости дня

Штраф за отсутствие у пассажиров общественного транспорта Москвы масок и перчаток составит 5 тыс. рублей, это предусмотрено КоАП столицы, сообщил начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.

«Мэр Москвы Сергей Семенович Собянин озвучил, что будет вводиться «масочный» режим с 12 мая, указал, что будут установлены требования, где нужно находиться в масках и перчатках, где это будет обязанностью. С момента введения этих норм и требований будет применяться и административная ответственность к нарушителям»,  – сказал Данчиков, передает ТАСС.

Так, по его словам, за нарушение норм поведения при режиме повышенной готовности в транспорте штраф составит 5 тыс. рублей, в других общественных местах – 4 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что ношение масок и перчаток в общественном транспорте в Москве будет обязательным с 12 мая.

В среду СМИ сообщили о возможном введении «масочного режима» по всей России. В ряде российских регионов, включая Самарскую, Тюменскую и Нижегородскую области, Подмосковье и Забайкалье, такой режим уже ввели. В случае нарушения жители региона могут быть оштрафованы на сумму до 4 тыс. рублей.

При этом Минпромторг исключил нехватку масок при вводе повсеместного «масочного режима». 



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