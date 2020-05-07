В РФ оценили моделирование ядерного взрыва над Москвой

07.05.2020, 18:16, Новости дня

Создание «сверхбомбы» Теллера потенциально возможно, при этом полной модели последствий ее применения нет, сообщил эксперт клуба «Валдай» Артем Куреев, комментируя смоделированные последствия термоядерного удара по Москве. По его словам, такая бомба могла бы уничтожить целый континент.

«Полной модели последствий ее применения нет, однако очевидно, что она отравила бы целый континент, а, возможно, и уничтожила бы жизнь на всей планете. Причем вероятность этого очень высока. Так что сами американцы признали ее создание бессмысленным, ядерный арсенал человечества и так позволяет уничтожить Землю, что, кстати, отмечает в своей статье и сам [автор статьи] Логан Ни», – сообщил эксперт РИА «Новости».

«Что касается симулятора Nukemap, столь любимого поклонниками романов про постапокалипсис, уверен, там каждый день проходят сотни подобных симуляций, но только про одну из них написали в более-менее серьезной статье. При этом, конечно, Nukemap сделан достаточно профессионально, с учетом многих факторов, но реальные исследования потенциальных последствий сверхтяжелого ядерного оружия вообще-то проводятся в серьезных научных лабораториях. Вспомним, мощность взрыва «царь-бомбы» превысила расчетную более чем на 10%, и это не единственный сюрприз, с которым столкнулись советские ядерщики», – отметил Куреев.

Куреев напомнил, что самым мощным ядерным взрывом, устроенным человечеством, стал взрыв АН602 или «царь-бомбы». «Его мощность составила 58 мегатонн. Ряд исследователей утверждает, что [первый секретарь ЦК КПСС Никита] Хрущев настаивал на 100 мегатоннах и даже на 150, однако и 58 мегатонн хватило, чтобы взрывная волна дважды обошла земной шар, а в 700 километрах от взрыва выбило стекла в домах», – сказал он.

«США не испытывала свою «царь-бомбу» просто потому, что это было нецелесообразно. Американцы сделали выводы из советских испытаний, поняли, что такое можно создать, увидели реальное ядерное заражение и эффект от взрыва, им этого хватило», – подытожил эксперт.

Напомним, моделирование в симуляторе NukeMap, которое рассчитано максимум на мощность в 100 мегатонн, показало, что даже бомба в 100 раз слабее, чем задуманная Теллером, при сбросе над Москвой привела бы к выпадению ядерных осадков вплоть до северной части Коми. Однако от бомбы мощностью в 10 тыс. мегатонн эффект мог бы оказаться в 100 раз сильнее.