Компания LG представила новый стильный смартфон Velvet

07.05.2020, 18:09, Разное

Компанией LG представлен новый смартфон, имеющий название Velvet. Он выделяется сочетаниями яркого дизайна и очень высокой стоимостью.

LG Velvet оснастили 6,8-дюймовым OLED дисплеем Cinema FullVision, имеющим расширение FHD + и соотношение сторон 20,5:9. Присутствует дактилоскопический сканер, встроенный в экран. Устройство получило процессор Snapdragon 765 с модемом 5G, 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной. Воспользовавшись micro SD-картами, память телефона можно расширить до 2 ТБ. Новый гаджет имеет аккумулятор емкостью 4300 мАч.

LG Velvet укомплектовали тройной основной камерой с главным модулем на 48 Мп, сверхширокоугольным объективом на 8 Мп, датчиком глубины на 5 Мп, а также 16-мегапиксельной селфи-камерой. Новое устройство поддерживает LG Dual Screen и стилус, которые можно купить отдельно. Аппарат обладает защитой от воды и пыли, согласно стандарту IP68.

LG Velvet можно будет купить на внутреннем рынке с 15 мая в четырех версиях цвета по цене 735 долларов США. Устройство оценили дороже, чем некоторые флагманы, базирующиеся на топовом процессоре Snapdragon 865.