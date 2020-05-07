 

В Санкт-Петербурге задержали аферистов, похитивших у вкладчиков 100 миллионов рублей

07.05.2020, 18:09, Разное

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции смогли задержать аферистов, похитивших у вкладчиков 100 миллионов рублей. Псевдоброкерская фирма уговаривала безработных взять взаймы в МФО для уплаты взносов.
Как пояснила Ирина Волк, являющаяся официальным представителем МВД России, деятельность компании, чьи сотрудники находили клиентов и выманивали у них финансовые вклады, прекращена. Полученные суммы аферисты тратили в личных целях, а также открывали новые офисы на территории Ярославской и Московской областей. Предварительные оценки показали, что ущерб от незаконной деятельности инвестиционного предприятия составил порядка 100 миллионов рублей.

Соучастники искали своих жертв с помощью сайтов по поиску работы и предлагали легкий заработок на бирже. Желающие посещали офисы мошенников, где им показывали, как можно получить высокие доходы. Убежденные люди соглашались заплатить определенную сумму для взноса, обращаясь в банки за кредитами. Персональные менеджеры “помогали” жертвам оформить микрозайм в конторах, которые с ними сотрудничали.

Полицией возбуждено уголовное дело, статья – “мошенничество”. Задержаны трое человек, подозревающихся в организации деятельности предприятия. Во время задержания были изъяты мобильные устройства, где были обнаружены сообщения 10,5 тыс. клиентов.



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