 

Путин затруднился назвать сроки ограничений из-за пандемии коронавируса

07.05.2020, 18:09, Разное

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал перспективы существования карантинных ограничений из-за пандемии коронавируса в стране. По его словам, сроки таких мер пока спрогнозировать довольно трудно.
Об этом сообщило издание РИА Новости 7 мая. Кроме того, Путин, анализируя ситуацию в РФ, заявил, что динамика распространения коронавируса по стране настолько неоднозначна, что некоторые регионы могут ожидать даже ужесточение такого карантинного режима. Главным мотивирующим тезисом в этом деле является тот факт, что в такой ситуации ценой ошибки являются здоровье и жизнь граждан.

Примечательно, что другой российский лидер, столичный мэр Сергей Собянин, немного ранее предположил, что период распространения инфекции SARS-CoV-2 может оказаться весьма затяжным. В частности, он напомнил, что в настоящее время Москва уже “переплюнула” Нью-Йорк по количеству выявленных фактов заражения.



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