Российские спасатели установили на Эльбрусе Знамя Победы

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07.05.2020, 18:08, Новости дня

Спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС подняли Знамя Победы и юбилейный вымпел с подписью президента Владимира Путина на Эльбрус, сообщил глава Кабардино-Балкарии (КБР) Казбек Коков.

«В преддверии важнейшей для всех нас даты – 75-летия Победы в Великой Отечественной войне передал главе Эльбрусского района Каншаубию Залиханову Знамя Победы и юбилейный вымпел, подписанный президентом нашей страны Владимиром Путиным», – сообщил Коков в Instagram. 

Глава КБР выразил благодарность команде спасателей, которые водрузили знамя на вершину высочайшей горы Европы – Эльбрус.

По словам заместителя начальника ЭВПСО Альберта Хаджиева, в экспедиции приняли участие шестеро сотрудников отряда. Возглавил группу начальник поисково-спасательного подразделения «Высокогорный» Адемей Джаппуев, передает ТАСС. 

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В преддверии важнейшей для всех нас даты – 75-летия Победы в Великой Отечественной войне передал главе Эльбрусского района Каншаубию Залиханову Знамя Победы и юбилейный вымпел, подписанный Президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным. Сегодня командой Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС РФ они водружены на вершину высочайшей горы Европы – Эльбрус. Искренняя благодарность участникам восхождения!

Публикация от Казбек Коков (@kokov_kazbek_) 7 Май 2020 в 12:42 PDT

Ранее телеканал RT с помощью фотографий, сделанных советским военным корреспондентом Евгением Халдеем 2 мая 1945 года, воссоздал момент исторического снимка водружения Знамени Победы над Рейхстагом.



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