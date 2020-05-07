 

Создание спутника «Ангосат-2» перешло к разработчику «Глонассов»

07.05.2020, 18:08, Новости дня

Работу по созданию и запуску спутника связи «Ангосат-2» для Анголы на замену вышедшему из строя «Ангосат-1» будет вести «Информационные спутниковые системы» им. М. Ф. Решетнева (ИСС).

Об этом говорится в консолидированной финансовой отчетности за 2019 год Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия», которая раньше вела эту разработку.

«В ходе исполнения работ инозаказчик выставил требование о передаче работ по созданию и запуску космического аппарата «Ангосат-2» от ПАО «РКК «Энергия» в АО «ИСС им. академика М. Ф. Решетнева», – цитирует отчет ТАСС.

Запуск «Ангосат-1» на ракете «Зенит» состоялся 26 декабря 2017 года. Он был застрахован российскими компаниями на 121 млн долларов. После выведения на орбиту связь с космическим аппаратом была потеряна, затем на короткое время восстановлена и вновь потеряна. 

Спутник связи «Ангосат-1» позже был признан неработоспособным, Роскосмос предложил изготовить спутник «Ангосат-2», который по своим техническим возможностям будет превосходить потерянный первый спутник.



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