 

Путин и Трамп обменялись поздравлениями с 75-летием Победы

07.05.2020, 18:08, Новости дня

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в телефонном разговоре обменялись поздравлениями в связи с 75-летием победы над фашизмом.

Об этом сообщила пресс-служба Кремля, передает РИА «Новости».

Главы государств при обсуждении ситуации с пандемией коронавируса дали позитивную оценку двустороннему сотрудничеству.

Путин и Трамп затронули положение на мировом рынке нефти, отметили своевременность заключения нового соглашения.

Ранее президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп сделали совместное заявление по случаю 75-летия встречи на Эльбе. Лидеры стран отметили, что «дух Эльбы» является примером того, как РФ и США могут отложить в сторону противоречия, выстроить доверие и сотрудничать во имя общей цели.



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