Рада приравняла медиков, которые погибли от COVID-19, к военным

07.05.2020, 18:05, Новости дня

На внеочередном заседании 7 мая Верховная Рада приняла закон о социальной защите медиков, задействованных в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Проект закона №3376-1 авторства депутатов от “Слуги народа” в целом поддержали 340 парламентариев при минимально необходимых 226. За документ проголосовали представители всех фракций, в том числе “Европейской солидарности”, которая подавала похожий законопроект №3376 и настаивала на его принятии.

Согласно закону, в случае смерти медработника государственного или коммунального учреждения, который работал в условиях повышенного риска заражения инфекцией, выплата родственникам составит 750 прожиточных минимумов по состоянию на 1 января календарного года (сейчас ‭– около 1,58 млн грн). Деньги должны выплатить разово в равных частях членам семьи, родителям и иждивенцам умершего медработника в течение одного месяца со дня возникновения права на страховую выплату.

Умершие от коронавируса медики будут приравнены к погибшим военнослужащим, их семьи получат все соответствующие права и гарантии.

Кроме того, государство обеспечит страховыми выплатами медработников, которые в течение года получили группу инвалидности вследствие заболевания коронавирусной болезнью, в размере не менее 300 прожиточных минимумов (сейчас 640 тыс. грн). Размер выплаты будет зависеть от установленной работнику группы инвалидности и степени утраты профессиональной трудоспособности.

Представители оппозиционных фракций, в частности, “Европейской солидарности” и “Батьківщини” критиковали проект “Слуги народа, они утверждали, что инвалидности вследствие коронавирусной болезни не бывает.

“Инвалидность от коронавируса не наступает. Такие вещи нужно изымать”, – сказал народный депутат от “Батьківщини” Иван Крулько.

Народный депутат от “Слуги народа”, глава комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий сказал, что комитет рекомендовал принять законопроект №3376-1, а не №3376, поскольку он обеспечит более целевое использование средств фонда борьбы с коронавирусом.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По информации американского Университета Джонса Хопкинса, число инфицированных коронавирусом в мире превысило 3,7 млн человек, из них более 1,2 млн выздоровели, а 264 тыс. скончались.

По состоянию на утро 7 мая коронавирус в Украине подтвержден у 13 691 человека, из них 340 умерли, а 2396 вылечились. Среди инфицированных – 20% медиков (2660 человек, из них 19 умерли).