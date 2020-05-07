Суд остановил решение исполкома Черкасского горсовета о смягчении карантина

07.05.2020, 18:05, Новости дня

Черкасский окружной административный суд удовлетворил заявление об обеспечении иска Черкасской облгосадминистрации и остановил действие решения исполкома Черкасского горсовета о смягчении карантина. Определение суда 7 мая было опубликовано на сайте ОГА.

Решение по заявлению Черкасской ОГА принял судья Сергей Кульчицкий. В определении отмечается, что в соответствии с украинским законодательством только Кабинет Министров наделен полномочиями устанавливать и отменять карантин для борьбы с инфекционными заболеваниями. К полномочиям органов местного самоуправления относятся только вопросы организации и контроля за исполнением карантина, указал судья.

В определении говорится, что реализация “спорного решения исполкома может привести к значительному увеличению количества заболевших острой респираторной болезнью (COVID-19)”.

Решение админсуда, сказано в резолютивной части, подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

В Черкассах с 1 мая по решению исполнительного комитета городского совета должны быть ослаблены карантинные ограничения. Работу смогут возобновить магазины непродовольственных товаров (книжные, строительные, канцелярские, электроники и другие), салоны красоты, парикмахерские, зоомагазины, мастерские, салоны ритуальных услуг и летние площадки ресторанов. Также жителям города разрешат доступ в парки, скверы, на рынки и ярмарки. В мэрии пояснили, что пошли навстречу представителям бизнеса, которые из-за карантина оказались на грани выживания.

Национальная полиция открыла уголовное производство в связи с решением муниципалитета Черкасс.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что решение Черкасского горсовета о досрочном смягчении карантина ставит под угрозу жизнь и здоровье людей.

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении передал мэру Черкасс Анатолию Бондаренко “привет” от Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел.

Мэр Черкасс сообщил, что ожидает мести, но не боится ее. Он обнародовал видеообращение к Зеленскому, в котором заявил, что “Черкассы будут оказывать сопротивление”. Бондаренко заявил, что центральная власть боится мэров.