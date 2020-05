МВФ отказывается от трехлетней программы сотрудничества с Украиной, идут переговоры о программе stand-by на полтора года

07.05.2020, 18:05, Новости дня

Международный валютный фонд и Украина переориентировались с ранее согласованной 36-месячной программы расширенного финансирования EFF на 18-месячную программу stand-by. Об этом на онлайн-брифинге 7 мая сообщил официальный представитель МВФ Джерри Райс, фрагмент выступления размещен в его Twitter-аккаунте.

По его словам, виртуальная миссия Фонда находится в тесном контакте с властями Украины по обсуждению параметров нового механизма финансирования, который поможет экономике и системе здравоохранения в условиях пандемии COVID-19.

“Обсуждается политика, поддержка которой более благоприятна скорее через программу stand-by, чем через EFF. Учитывая беспрецедентную неопределенность экономических и финансовых перспектив и необходимость сосредоточить фокус на краткосрочном сдерживании и стабилизации, переговоры переключились на 18-месячную программу stand-by, которая может обеспечить поддержку платежного баланса и усиления ответа властей [на пандемию]”, – сказал Райс.

Когда ситуация стабилизируется, МВФ и Украина вновь смогут сосредоточиться на долгосрочных структурных реформах, чтобы способствовать более быстрому и инклюзивному росту экономики, добавил официальный представитель.

IMF team is discussing with #Ukraine a new 18-month Fund arrangement, to help Ukraine effectively manage the economic and health impact of COVID-19 pandemic. pic.twitter.com/RR0SpmP2lT

— Gerry Rice (@IMFSpokesperson) May 7, 2020

В декабре 2019 года Украина и МВФ договорились о программе расширенного финансирования (EFF) сроком на три года в размере 4 млрд специальных прав заимствования (около $5,5 млрд). Ни одного транша по этой программе Киев пока не получил. В МВФ заявили, что рассматривают вариант более серьезной финансовой поддержки Украины в период пандемии коронавируса.

Перед предоставлением кредита МВФ настаивал на открытии рынка земли и запрете возврата национализированных банков бывшим собственникам (этот документ, в частности, сделает невозможным возвращение “ПриватБанка” бизнесмену Игорю Коломойскому). Директор-распорядитель Фонда Кристалина Георгиева отмечала, что принятие этих документов “позволит быстро продвинуться вперед, доработав параметры нового соглашения с более широким доступом, чем предполагалось ранее”.

Закон о земельной реформе Верховная Рада приняла 31 марта 2020 года. Рынок земли в Украине должен заработать с 1 июля 2021 года.

Законопроект об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности парламент пока принял в первом чтении. Во втором чтении документ может быть проголосован после 10 мая.

По данным “Украинской правды”, в апреле МВФ высказывал озабоченность изменениями в законодательство, которые расширяют основания для увольнения главы НАБУ. Речь шла о корректировке программы сотрудничества.