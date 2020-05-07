Мэрия продлила режим ограничений в Москве до 31 мая

07.05.2020, 18:00, Разное

Сохраняется и требование соблюдать дистанцию не менее полутора метров, сообщил Собянин.

«Многие москвичи уже несколько недель используют маски и перчатки, за что им огромное спасибо. Другие люди могут посчитать это требование еще одним неприятным ограничением. Но в действительности — это не так. Требуя обязательного использования средств защиты, мы не усиливаем ограничения, а наоборот — делаем огромный шаг к возвращению к обычной жизни», — написал Сергей Собянин.

При этом работа предприятий и стройплощадок должна быть организована в соответствии с жесткими требованиями санитарно-эпидемиологического режима, добавил столичный градоначальник.

«В нынешних условиях это наименее опасно. В отличие от работников торговли и сферы услуг строители и сотрудники промышленных предприятий практически не контактируют с потребителями. В относительно замкнутых рабочих пространствах — на стройках и в производственных цехах — гораздо проще обеспечить надлежащий санитарно-эпидемиологический режим», — пояснил Сергей Собянин подчеркнув, что при открытии предприятий увеличится загруженность общественного транспорта и соблюдать социальную дистанцию станет сложнее.

Глава столицы отметил, что на рабочие места смогут вернуться только те работники, присутствие которых в цехах, офисах и на стройплощадках необходимо по технологическим причинам. Всем, кто может работать в дистанционном режиме, по-прежнему следует оставаться дома.

В обычном режиме будут работать продовольственные магазины, аптеки, зоомагазины, службы доставки, салоны связи и непродовольственные магазины, где можно купить товары первой необходимости. Кроме того, откроются нестационарные торговые объекты, расположенные на территории московского метрополитена. В них можно будет приобрести средства индивидуальной защиты.

Цифровые пропуска для поездок на работу, срок действия которых истекал 11 мая, продолжат действовать до 31 мая включительно. Дополнительно предоставлять паспортные данные, номер мобильного телефона, адрес электронной почты и другие сведения не нужно. Исключение сделано только для тех случаев, когда такие данные изменились и требуют обновления.

Порядок оформления цифровых пропусков для разовых поездок остается прежним. Их можно получить два раза в неделю, а для поездок в медицинские учреждения и волонтерской деятельности — ежедневно.

Поездки по Москве на личном или служебном транспорте, который не включен в реестр, сейчас не допускаются. К административной ответственности за это нарушение будут привлекать собственников машин. Проверить, включен ли автомобиль в реестр, можно в режиме онлайн.

Кроме того, продлены ограничения для школьников: с 18 по 31 мая учащиеся будут учиться дистанционно в режиме свободного посещения для повторения и закрепления материала. Годовые оценки за 2019/2020 учебный год будут выставлены не позднее 15 мая. Учащиеся девятых и 11-х классов продолжат дистанционное обучение до конца мая. О формате и сроках проведения экзаменов будет объявлено дополнительно. Малые дежурные группы в начальной школе продолжат работу до 31 мая.

«В оставшиеся праздничные дни очень важно соблюдать требования самоизоляции, а также привыкнуть к мысли о необходимости использовать защитные маски и перчатки. Чем успешнее будет реализован первый этап смягчения вынужденных ограничений, тем больше вероятность, что через краткое время мы сможем перейти ко второму и последующим этапам. И чем строже мы будем соблюдать установленные требования, чем больше будем беречь и заботиться друг о друге, тем больше у нас будет возможностей организовать нормальную городскую жизнь даже в условиях длительных ограничений», — заключил мэр.