Шахматы. Россияне сыграли вничью с Индией в матче Кубка наций

07.05.2020, 17:55, Новости дня

Российские шахматисты продолжают свои выступления в онлайн-турнире Кубка наций. В матче пятого тура россияне встречались с соперниками из Индии, и завершили ее вничью.

В четверг Сергей Карякин не смог выявить победителя в партии против Башкарана Адхибана, Ян Непомнящйи проиграл Вишванатану Ананду, Ольга Гиря ничьей завершила партию против Дронавалли Харики, а Владислав Артемьев выиграл у Пенталы Харикришны. Итог противостояния — 2:2.

Ранее шахматисты РФ также вничью завершили противостояние с командой Европы (2:2), Китая (2:2), проиграли США (1:3), и выиграли у сборной "остального мира" (3:1).

Таким образом, после пяти туров лидером турнира является Китай (9 очков), далее идет команда Европы (7), РФ и США делят третью и четвертую строчки, набрав по пять баллов. Последние места турнира — у Индии и "остального мира". Каждая из команд набрала по два очка.