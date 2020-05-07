 

Профессор Малышев объяснил, почему мужчины тяжело переносят COVID-19

07.05.2020, 17:55, Новости дня

Доктор медицинских наук, профессор, ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Николай Малышев прокомментировал информацию о том, что обычно мужчины хуже женщин переносят заражение новым коронавирусом.

Профессор объяснил это тем, что женщины ведут более здоровый образ жизни, реже курят и употребляют алкоголь, а "различие в тканях тел мужчин и женщин здесь ни при чем".

Кроме того, по его словам, "мужчины по своей природе менее устойчивы к неблагоприятным внешним условиям жизни, чем женщины, а потому чаще болеют самыми разными болезнями и чаще умирают".

Все эти факторы, сказал Малышев изданию "МК", относится не только к новому коронавирусу, но и ко всем остальным заболеваниям.

Накануне на совещании у Владимира Путина министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о том, что тяжелая форма течения болезни чаще наблюдается у людей старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями.

Кроме того, отметил глава Минздрава, мужчины переносят заражение COVID-19 хуже женщин.



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