Количество зараженных, масочный режим и салют на 9 мая: Собянин — о ситуации в столице

07.05.2020, 17:55, Новости дня

В Москве режим самоизоляции будет действовать до 31 мая. Об этом сообщается на сайте мэра города. Рабочие пропуска продлят автоматически. Школьники по-прежнему останутся на дистанционном обучении, а учреждения из сфер услуг, культуры и спорта останутся закрытыми. При этом некоторые предприятия возобновят работу, например, строительные организации и промышленность. Как столица будет жить дальше в условиях пандемии? Эксклюзивные комментарии Сергея Собянина.

Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в РФ подбирается к отметке в 180 тысяч человек. Цифра большая, но реальной картины с заболевшими не отражает. По предварительным подсчетам, только в Москве не выявлены несколько сотен тысяч носителей вируса.

"По скрининговым исследованиям их в районе 2-2,5 процента от всего населения Москвы. В пересчете на цифры это около 300 тысяч. Наша задача заключается в том, чтобы максимально выявить этих людей, насколько это возможно. Для чего? Для того, чтобы посадить их на карантин, чтобы они не заражали своих соседей или коллег по работе", — рассказал Сергей Собянин.

Работа по выявлению новых случаев инфицирования с каждым днем набирает обороты. За неделю количество тестов в столице увеличили в два раза — с 20 тысяч человек в сутки до более чем 40 тысяч.

"Плюс мощность самих лабораторий, которые дают заключение, тоже увеличилась в два раза. Кроме того, мы применяем экспресс-тесты, позволяющие более точечно работать по заболевшим. У нас работают 25 "ковидных" центров 24 часа в сутки и семь дней в неделю, они тоже диагностируют заболевших", — отметил мэр столицы.

Закономерно вместе с частотой диагностики растет и число выявленных случаев, но статистику о заболеваемости они пополняют в меньшей степени. Раннее обнаружение дает возможность купировать болезнь, говорят специалисты, а также организовать необходимое лечение, профилактику и изоляцию от окружающих. Об этом свидетельствуют и сенсационные для мегаполиса результаты — уже две недели прироста по госпитализации нет, а за минувшие сутки и вовсе впервые с начала пандемии из стационаров выписались на 313 человек больше, чем было доставлено. Динамика положительная, но говорить о скором возвращении к привычной жизни мэр Москвы не спешит. Тем не менее есть возможность восстановить работу некоторых отраслей. Сергей Собянин пояснил:

"Миллионы людей, лишенные работы и заработка, это не менее сложная ситуация, чем эпидемия. Мы считаем, что есть условия для того, чтобы дать людям возможность прийти на работу. Это производственные, промышленные и строительные сектора. Почему именно эти сферы? Потому что речь идет о замкнутых производственных коллективах, которые могут обеспечить контроль за состоянием работников, санитарные нормы".

Контроль за соблюдением санитарных норм будут осуществлять в общественном транспорте и на улицах Москвы и области. С 12 числа ношение масок индивидуальной защиты и перчаток станет обязательным условием. За их отсутствие будут штрафовать до 4 тысяч рублей. Кроме того, Собянин сегодня ответил на вопросы горожан. В частности, когда для плановых приемов откроются поликлиники:

"Ситуация крайне сложная. Поликлиники в Москве работают. Закрыты 45 центральных зданий с КТ, где созданы коронавирусные центры для диагностики и амбулаторного ведения больных. Все остальные поликлиники работают и можно записаться к врачу".

Но если ситуация не требует срочного медицинского вмешательства, то поход к врачу лучше отложить. Риск заболеть в коридорах медучреждений высок, впрочем как и в автомобилях каршеринга, где не проводится специальная санобработка, поэтому возобновление этой услуги пока отложено. А вот запуск работы МФЦ планируют рассмотреть через неделю.

Собянин призвал горожан воздержаться от выхода на улицу в День Победы. Увидеть воздушный парад и салют можно будет и в условиях самоизоляции:

"Не надо приходить на салют. Не надо устраивать толпу. Не надо создавать ситуацию, при которой можно получить массовое заражение — этого точно нельзя делать. Правоохранительные органы будут следить за тем, чтобы этого не происходило. Пожалуйста, посмотрите салют и пролет самолетов со своих балконов, если это возможно, а лучше по телевидению".

Как долго продлится особый режим, загадывать рано. По словам мэра, все будет зависеть от дисциплины, однако настрой пока больше пессимистичный. Опасность распространения коронавируса может затянуться на длительный срок.