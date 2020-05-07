 

На Украине одобрили план «информационной реинтеграции» Крыма и Донбасса

07.05.2020, 17:53, Новости дня

Национальный совет по телевидению и радиовещанию одобрил стратегию правительства Украины по реализации «информационной реинтеграции» Крыма, а также неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

«Рассмотрев и обсудив проекты распоряжений кабинета министров Украины, национальный совет на заседании 7 мая принял решение об их согласовании», – цитирует ТАСС сообщение регулятора. 

Отмечается, что Киев планирует с помощью информационных инструментов «создать предпосылки для восстановления территориальной целостности и суверенитета, содействовать защите прав и свобод граждан Украины».

Напомним, в декабре 2018 года украинское правительство утвердило так называемую «стратегию информационной реинтеграции Крыма и Севастополя», надеясь убедить общество в том, что Киев продолжает бороться за «освобождение региона от оккупации».

В документе предусмотрены ряд мероприятий, которые направлены на «формирование понимания незаконности оккупации Крыма», а также неизбежности его воссоединения с Украиной в будущем. 

Стратегия информационной реинтеграции Донецкой и Луганской областей была утверждена правительством Владимира Гройсмана 26 июля 2018 года. Среди задач – обеспечение доступа граждан к «всеукраинскому информационному пространству» посредством блокирования телерадиовещателей на неподконтрольных территориях.



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