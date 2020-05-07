Плющенко открестился от переманивания Трусовой

07.05.2020, 17:53, Новости дня

Евгений Плющенко рассказал, что 15-летняя фигуристка Александра Трусова сама приняла решение прекратить сотрудничество с тренерским штабом Тутберидзе и продолжить карьеру под руководством Плющенко и в команде с тренером Сергеем Розановым.

«Никто никого не подгонял и не переманивал у других тренеров и школ. Сейчас открытое окно для переходов спортсменов. Саша завоевывала серьезные титулы, поэтому она вправе принимать решение, если ей некомфортно тренироваться в группе или у тренера. Мы амбициозны и ставим перед собой планы», – передает Sport24 слова Плющенко.

Также тренер отметил, что переход Трусовой и Розанова готовился продолжительное время, это «взвешенное решение и Саши как спортсмена, и Сережи как тренера».

Кроме того, тренер высказал мнение, что «спортсмен сам вправе решить, где удобнее тренироваться», и выразил надежду, что «федерация также поддержит и даст разрешение, чтобы сотрудничать с Сашей и Сережей».

Напомним, в начале мая стало известно, что Александра Трусова ушла от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. Позднее Олимпийский чемпион подтвердил, что бронзовый призер чемпионата Европы по фигурному катанию Александра Трусова решила перейти в его тренерскую группу. Этери Тутберидзе в этой связи отметила, что привыкнуть к уходам спортсменов невозможно.

В 2018 году из группы Этери Тутберидзе ушла российская фигуристка Евгения Медведева, после чего подверглась жесткой критике в связи с отъездом из России.