Россию и США сравнили по заболеваемости коронавирусом

07.05.2020, 17:48, Новости дня

Доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Бабкина заявила, что показатель заболеваемости коронавирусом на 1 млн человек населения в РФ вдвое ниже, чем в США.

«Более адекватную картину ситуации дают скорее цифры заболеваемости на 1 млн населения – согласно им, в РФ данный показатель составляет 1214, что в два раза меньше, чем, например, в США, где эта цифра равна 3816. Это дает надежду, что ситуация остается под контролем с точки зрения стабильности медицинской системы», – передает РИА «Новости» слова эксперта.

Бабкина также отметила, что прогнозы относительно дальнейшего развития ситуации давать трудно, но выразила уверенность, что Москва выйдет на плато раньше, чем другие регионы.

«Несмотря на то, что прирост заболевших стабилен, недавно мы наблюдали скачкообразное повышение количества больных при такой же кажущейся стабильности, поэтому прогнозы здесь давать трудно. Как уже неоднократно отмечалось раннее многими экспертами, регионы на плато выйдут позже, чем столичный регион», – подытожила она.

Напомним, министр здравоохранения Михаил Мурашко ранее заявил, что РФ пока не вышла на плато по количеству выявленных случаев коронавируса.

Несмотря на то, что РФ сохранила лидерство по минимальному числу летальных исходов от коронавируса, президент РФ Владимир Путин заявил, что скоропалительные решения по отмене ограничений в связи с коронавирусом могут быть опасны.