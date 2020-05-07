В РФ пройдет акция «Гудок Победы»

07.05.2020, 17:48, Новости дня

На День Победы в РФ пройдет акция «Гудок Победы», корабли, которые возводятся на верфях Объединенной судостроительной корпорации, и легендарные исторические суда Музея Мирового океана прозвучат в честь народа-победителя, в честь павших и выживших, в честь всех тех, кто приближал Победу на фронте и в тылу.

Акция начнется в 2:10 (мск) в Санкт-Петербурге с легендарного участника войны – ледокола «Красин» (филиал Музея Мирового океана), сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. По громкой связи ледокола прозвучит сообщение Юрия Левитана о подписании Акта о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил и победоносном завершении Великой Отечественной войны, после которого ледокол даст троекратный сигнал, знаменующий наступление Дня Победы.

В 13:00 мск вместе с «Красиным» к акции присоединятся шесть судов набережной исторического флота Музея Мирового океана в Калининграде и корабелы Объединенной судостроительной корпорации в Северодвинске, Полярном, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Калининграде, Севастополе, Астрахани, Нижнем Новгороде, Комсомольске-на-Амуре.

«Гудок Победы» дадут на Севмаше суда снабжения «Давид Пашаев» и «Лименда», буксиры «Бочаров», «Коробцов»; большой десантный корабль «Петр Моргунов», сторожевой корабль «Неустрашимый», траулер «Ударник», (ПСЗ «Янтарь», Калининград); морские буксиры «Александр Зрячев» и «Садко», буксиры кантовщики «Беломор», «Витязь» и «Добрыня», буксиры-толкачи «Буй» и «Бакен» («Звездочка», Северодвинск); круизный лайнер «Мустай Карим» (завод «Красное Сормово», Нижний Новгород), плавкараны «Богатырь» и «Волгарь» (ЮЦСС, Астрахань), аварийно-спасательное судно-буксир «Бейсуг» (Невский ССЗ) и другие суда.

В акции также примут участие корабли Черноморского и Северного флотов и Беломорской военно-морской базы, первый атомный ледокол «Ленин» в Мурманске и старейшее спасательное судно «Коммуна» в Крыму, научно-исследовательский флот Дальнего Востока. Так корабелы, моряки и сотрудники музеев, сохраняющие исторические суда, поприветствуют великий праздник, отдадут дань памяти и уважения тем, кто принес нам Победу и возможность мирно жить в своей стране.