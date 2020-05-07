Кевин Спейси сравнил массовые увольнения из-за коронавируса с крахом своей карьеры после обвинений в сексуальных домогательствах

07.05.2020, 17:35, Разное

Карьера 60-летнего Кевина Спейси последние годы уверенно идет под откос. И сам актер восстановлению своего доброго имени не способствует. В тот момент, когда из-за пандемии коронавируса работы только в США лишились 26 миллионов человек, Кевин продолжает перетягивать одеяло внимания на себя.

Спейси принял участие в записи подкаста Bits & Pretzels, где заявил, что прекрасно понимает тех, кто потерял работу в связи с пандемией. Актер уверен, что все эти люди оказались в точно такой же ситуации, в которой оказался он сам, после того как против него были выдвинуты обвинения в сексуальных домогательствах и кинокомпании моментально разорвали с ним контракты.

Я никого не удивлю, если скажу, что осенью 2017 года мой мир перевернулся с ног на голову. Работа, отношения, положение в обществе – все было разрушено в считанные часы.

Не люблю говорить людям, что понимаю ситуацию, в которой они оказались, потому что, мне кажется, это обесценивает их переживания, их уникальный и очень личный опыт. Но в данном случае, мне кажется, я могу понять чувство, когда весь твой мир неожиданно остановился.

Мы оказались в похожей ситуации, пускай и по разным причинам и при разных обстоятельствах. Я думаю, наши переживания во многом схожи. Я понимаю чувство, когда тебе неожиданно говорят, что ты не можешь вернуться к работе или ты можешь потерять работу, и ты совершенно никак не способен повлиять на происходящее.

Кадр из сериала “Карточный домик”

Напомним, скандал вокруг Кевина Спейси разразился осенью 2017 года. Актер Энтони Рэпп заявил, что Спейси приставал к нему, когда тот был еще 14-летним подростком. Актеру пришлось принести публичные извинения и впервые открыто заявить о своей гомосексуальной ориентации.

Позже Кевина обвинили еще в нескольких сексуальных преступлениях, но до суда дошло только одно дело, которое, впрочем, так ничем и не закончилось. Слушания были прекращены в связи с недоступностью свидетеля обвинения. Результатом всех этих скандалов стало увольнение Спейси из сериала “Карточный домик” и драмы “Все деньги мира”, а также расторжение других контрактов в только готовящихся к съемкам проектах.