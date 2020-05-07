Дана Борисова хотела заразиться коронавирусом ради хайпа

07.05.2020, 17:30, Разное

Российская телеведущая Дана Борисова призналась в передаче «Алена, блин!», что готова была заразиться коронавирусом ради хайпа. Знаменитость уверена в состоянии своего здоровья, поэтому не сочла инфекцию опасной.

Разговаривая с ведущей шоу «Алена, блин!» Дана Борисова вспомнила о ссоре с балериной Анастасией Волочковой, пояснила об отношениях с дочерью и о том, как на нее повлияла пандемия коронавируса. Телеведущая не боится инфекции, считая себя еще достаточно молодой, а потому готова была переболеть ради хайпа.

По словам знаменитости, она не рассчитывала получить деньги, просто ей нравится что-то придумывать и сочинять, поскольку телеведущая имеет на это полное право. И вот однажды, призналась Дана Борисова, у нее из-за скуки родилась идея, что можно переболеть коронавирусом. Но сделать она этого так и не решилась, хотя недавно ее выгнали из студии из-за сильного кашля.

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