“Причешем и накормим”: Анна Семенович самостоятельно покрасила волосы своей маме

07.05.2020, 17:30, Разное

Анна Семенович в микроблоге в Instagram пояснила поклонникам, что самостоятельно красит волосы своей маме Татьяне Дмитриевне. Певица решила пошутить и сообщила, теперь она является владелицей салона красоты «У Аннушки на даче».

Анна Семенович поделилась с поклонниками видеороликом, на котором предстала в необычной роли. Знаменитость, соблюдая режим самоизоляции на даче, начала в шутку приглашать всех желающих посетить её фирменный салон красоты. В подписи к публикации артистка отметила, что готова всех покрасить, причесать, накормить, однако для отличного обслуживания посетителям необходимо иметь при себе хорошее настроение. При этом певица утверждает, клиент всегда прав.

Анна Семенович заявила, запись для предоставления косметических процедур открыта, а услуги обойдутся посетителям не слишком дорого. В конце бывшая фигуристка пожелала поклонникам крутого настроения. Фолловерам понравилось приглашение, а некоторые даже решили записаться к знаменитому мастеру, поскольку отметили её как настоящего профессионала по покраске волос. «Можно мне первой записаться?», «Анечка не только прекрасный человечек, но и дочка замечательная, и сестричка», «Молодчина, Анечка. Заботливая дочка», – прокомментировали публикацию подписчики исполнительницы. Ролик певицы уже просмотрели больше 131 000 пользователей Сети.