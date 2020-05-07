Оценена вероятность распространения коронавируса при купании

07.05.2020, 17:30, Новости дня

Вероятность заражения коронавирусом при контакте с водой во время купания в море или бассейне небольшая, сообщил Высший совет по научным исследованиям Испании.

«Заражение SARS-CoV-2 при контакте с водой [в море и бассейне] при стандартных условиях во время купания крайне маловероятно. Тем не менее, обычно такая активность сопряжена с несоблюдением рекомендуемых мер социального дистанцирования», – говорится в докладе совета, передает ТАСС.

Там добавили, что на пляжах, реках, бассейнах и у других водоемов основным путем передачи коронавируса являются респираторные выделения, образующиеся при кашле, чиханье и личном контакте.

«Что касается морской воды, хотя в настоящее время нет данных о стойкости SARS-CoV-2, эффект разбавления, а также присутствие соли являются факторами, которые, вероятно, способствуют снижению вирусной нагрузки и утрате активности [вируса] по аналогии с тем, что происходит с похожими вирусами», – отметили эксперты.

Использование дезинфицирующих средств в бассейнах и спа-центрах достаточно, чтобы избежать распространения вируса. При этом вероятность вируса выжить в речной, озерной, пресной воде выше, чем в морской воде, считают в совете.

Ранее британское управление национальной статистики сообщило, что вероятность умереть от коронавируса у темнокожих выше в четыре раза, чем у белых.