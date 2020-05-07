“В современном мире – это атавизм”: Татьяна Брухунова объяснила, почему отказалась носить обручальное кольцо

07.05.2020, 17:30, Разное

Татьяна Брухунова, молодая избранница юмориста Евгения Петросяна, решилась раскрыть подробности семейной жизни своих родителей. Однако внимание поклонников привлекло то, что возлюбленная телеведущего отказывается носить обручальное кольцо.

Во время общения с поклонниками под одной из недавних публикаций Татьяна Брухунова пояснила о некоторых деталях своей прошлой жизни. Избранница Евгения Петросяна решила похвастаться синим беретом из последней коллекции Dior, однако подписчики обратили внимание на её безымянный палец, на котором не увидели обручальное кольцо. Данный факт их очень удивил. Они решили поинтересоваться у автора публикации, почему же она пренебрегает символом брака. Татьяна Брухунова не стала долго терпеть упрёки и отметила, что, по её мнению, ношение обручального кольца в современном мире является атавизмом.

Точку зрения она аргументировала семейной жизнью своих родителей. Так, отец возлюбленной Евгения Петросяна предпочитал не носить кольцо, поскольку его работа была связана с физическим трудом. Однако это не помешало супружеской паре прожить 34 года вместе до тех пор пока родитель Брухуновой не умер.

Стоит отметить, ранее стало известно, что отец молодой избранницы юмориста умер, когда она была еще ребенком. Её воспитывала мама и бабушка. Концертный директор телеведущего не стала вдаваться в подробности семейной жизни родителей.