 

“В современном мире – это атавизм”: Татьяна Брухунова объяснила, почему отказалась носить обручальное кольцо

07.05.2020, 17:30, Разное

Татьяна Брухунова, молодая избранница юмориста Евгения Петросяна, решилась раскрыть подробности семейной жизни своих родителей. Однако внимание поклонников привлекло то, что возлюбленная телеведущего отказывается носить обручальное кольцо.
Во время общения с поклонниками под одной из недавних публикаций Татьяна Брухунова пояснила о некоторых деталях своей прошлой жизни. Избранница Евгения Петросяна решила похвастаться синим беретом из последней коллекции Dior, однако подписчики обратили внимание на её безымянный палец, на котором не увидели обручальное кольцо. Данный факт их очень удивил. Они решили поинтересоваться у автора публикации, почему же она пренебрегает символом брака. Татьяна Брухунова не стала долго терпеть упрёки и отметила, что, по её мнению, ношение обручального кольца в современном мире является атавизмом.

Точку зрения она аргументировала семейной жизнью своих родителей. Так, отец возлюбленной Евгения Петросяна предпочитал не носить кольцо, поскольку его работа была связана с физическим трудом. Однако это не помешало супружеской паре прожить 34 года вместе до тех пор пока родитель Брухуновой не умер.

Стоит отметить, ранее стало известно, что отец молодой избранницы юмориста умер, когда она была еще ребенком. Её воспитывала мама и бабушка. Концертный директор телеведущего не стала вдаваться в подробности семейной жизни родителей.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.05 / Борис Джонсон назвал новорожденного сына в честь врачей, излечивших его от коронавируса

03.05 / Симптомы инсульта у пассажира самолета оказались проявлением баротравмы

27.04 / Очередной скандал в Ирландии: журналисты раздувают “асбестовую истерию”

11.04 / Волочкова шьёт свадебное платье за 15 млн рублей

20.04 / Шайтанова планировали арестовать в Германии после контактов с офицером ФСБ Егоровым

19.04 / Американские учёные определили большую выносливость женщин в сравнении с мужчинами

12.04 / Опубликован рейтинг лучших королевских битв на PS4

05.05 / В Китае ученые создали поражающий мышей штамм коронавируса

23.04 / Самоизоляция разлучила Пригожина с Валерией

01.04 / Уролог рассказал, что коронавирус может передаваться половым путем

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска