В одном из регионов России хотят открыть непродовольственные магазины

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07.05.2020, 17:26, Разное

Власти Башкирии намерены снять карантинные ограничения с магазинов непродовольственных товаров. Таким образом руководство региона хочет поддержать местных производителей мебели, сообщает ToDay News Ufa.

Министр промышленности и энергетики Башкирии Александр Шельдяев рассказал, что предприятия по изготовлению мебели прекратили работу с 30 марта. А в результате закрытия торговых центров и других магазинов у них заканчиваются средства на оплату налогов и выплату зарплат сотрудников.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 7 Май 2020 в 1:03 PDT



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