 

Эпидемиолог РАН назвал важные правила ношения медицинских масок

07.05.2020, 17:26, Разное

Российский инфекционист и эпидемиолог, академик РАН Виктор Малеев поделился своим мнением о масочном режиме, который ввели в некоторых регионах страны из-за эпидемии коронавируса COVID-19. Малеев отметил, что считает использование масок обязательным, передает “Подмосковье сегодня”.

Однако есть важные правила их ношения. В частности, нужно регулярно менять одноразовые маски и следить, чтобы они не промокли. Необходимо, чтобы маска хорошо прилегала к лицу и защищала органы дыхания. Ученый добавил, что лучше использовать одноразовые маски, поскольку их не нужно стирать и гладить.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 7 Май 2020 в 1:03 PDT



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