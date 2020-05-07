Ученые рассказали, что может увеличить срок годности фруктов на неделю

07.05.2020, 17:25, Новости дня

На основе яичного белка учеными был разработан съедобный биокомпозит, с помощью которого можно продлить срок годности фруктов на неделю. По словам специалистов, покрытие не влияет на вкус и запах, также его легко смыть с поверхности плода.

Группа ученых предложила для продления срока годности плодов применять бюджетный биокомпозит на основе яичных компонентов, куркумина и нанокристаллов целлюлозы. Применения этого материла позволяет на неделю продлить срок годности фруктов.

Во время работы для создания материала ученые использовали яичный белок в качестве прочной основы. Добавление глицерина позволило увеличить эластичность денатурированного белка. Жирные кислоты из яичного желтка были добавлены в смесь для отталкивания воды, а куркумин обеспечил противомикробные и антиоксидантные свойства.