 

Симптомы болезни Альцгеймера может вызывать вирус герпеса

07.05.2020, 17:25, Новости дня

Американские исследователи во время нового эксперимента заразили вирусом герпеса трехмерную модель ткани головного мозга. В основе созданной модели – коллагеновый гель и каркас из белка шелка.

Во время заражения модели вирусом герпеса обнаружилось, что поведение модели и тканей из мозга пациентов с болезнью Альцгеймера является идентичным. После заражения вирусом трехмерной модели ткани головного мозга ученые выяснили, что нейроны дегенерировали, потеряли электрическую активность и обросли вспомогательными клетками.

По словам специалистов, пока рано говорить о том, что вирус герпеса напрямую вызывает болезнь Альцгеймера. Пока ученым удалось обнаружить тот факт, что они прочно связаны между собой.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.04 / Военные медики помогут в лечении заразившихся коронавирусом в Подмосковье

22.04 / На Ямале вахтовых рабочих обследуют эпидемиологи

18.04 / Появились снимки нового кроссовера Mitsubishi Outlander

01.04 / В РФ создали систему отслеживания контактирующих с больными коронавирусом

28.04 / Смертельный симптом COVID-19 начали успешно лечить средством от артрита

20.04 / Рубль снизился к доллару и евро

03.05 / Объемы производства препаратов для лечения COVID-19 выросли в России

09.04 / Природа очищается: режим самоизоляции благотворно повлиял на экологию в Москве

13.04 / Глава Забайкалья раскритиковал жителей за нарушение самоизоляции

24.04 / Матвиенко заявила о необходимости изменения системы ОМС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска