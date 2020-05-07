Симптомы болезни Альцгеймера может вызывать вирус герпеса

07.05.2020, 17:25, Новости дня

Американские исследователи во время нового эксперимента заразили вирусом герпеса трехмерную модель ткани головного мозга. В основе созданной модели – коллагеновый гель и каркас из белка шелка.

Во время заражения модели вирусом герпеса обнаружилось, что поведение модели и тканей из мозга пациентов с болезнью Альцгеймера является идентичным. После заражения вирусом трехмерной модели ткани головного мозга ученые выяснили, что нейроны дегенерировали, потеряли электрическую активность и обросли вспомогательными клетками.

По словам специалистов, пока рано говорить о том, что вирус герпеса напрямую вызывает болезнь Альцгеймера. Пока ученым удалось обнаружить тот факт, что они прочно связаны между собой.