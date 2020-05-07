 

Трамп поддержал идею Путина провести саммит пяти постоянных членов Совбеза

07.05.2020, 17:23, Новости дня

Президент США Дональд Трамп поддержал предложение российского лидера Владимира Путина провести саммит с участием пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН, рассказал посол США в России Джон Салливан в интервью агентству «Интерфакс», которое было опубликовано в среду.

Джон Салливан

По его словам, Трамп недавно передал Путину сообщение, назвав эту инициативу «хорошей идеей». Содержание и организация этой встречи сейчас обсуждаются.

В ходе январского визита в Израиль Путин предложил, чтобы лидеры России, США, Великобритании, Китая и Франции провели саммит в этом году, отметив, что пять ядерных держав «особую ответственность за сохранение цивилизации». В марте министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что США, Франция и Китай согласились на это предложение.

Салливан рассказал, что США также планируют возобновить переговоры с Россией по контролю над вооружениями, в том числе по историческому договору СНВ-III, срок действия которого истекает в феврале следующего года.

До сих пор администрация Трампа отвергала призывы России начать переговоры по продлению договора, настаивая, что любой новый договор такого рода должен включать Китай.

Договор СНВ-III был заключен президентами Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым в 2010 году сроком на 10 лет с возможностью продления на пять лет при согласии обеих сторон.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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