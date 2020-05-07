Freedom House: Показатели Грузии в рейтинге демократического развития ухудшились

07.05.2020, 17:23, Новости дня

С каждым годом показатели демократического развития в Грузии ухудшаются. Таковы результаты ежегодного доклада международной правозащитной организации Freedom House «Страны переходного периода – 2020», который охватывает 29 стран Центральной Европы и Евразии.

В частности балл, который был определен авторами исследования для Грузии за последний год, составил 3.25. При этом в 2019 году демократическое развитие страны было оценено в 3.29 баллов, в 2018 Грузия набрала 3.32 баллов, в то время как 2017 и 2016 годах показатель демократии Грузии, согласно исследователям Freedom House, равнялся 3.39 баллам.

Напомним, уровень демократии оценивается Freedom House по семибалльной шкале, где 1 балл – наилучший показатель, а 7 баллов – наихудший.

При этом общий балл подсчитывается на основании средних показателей по отдельным категориям, в частности это: избирательный процесс, гражданское общество, независимые СМИ, центральное и местное управление, судебная система и уровень коррупции. Примечательно, что за исключением категории судебной системы, показатели по всем этим отдельным категориям за последний год остались неизменными. В то же время если в прошлом году индекс независимости судебной системы составил 3.00 балла, в этом году он уже на отметке 2.75 баллов. Как пишут авторы доклада, снижение рейтинга в данной категории произошло в результате спорных назначений судей в Верховный суд, а также арестов и судебного преследования оппозиционных политиков.

Согласно исследованию Freedom House, Грузия по-прежнему находится в категории переходных (гибридных) режимов, также как и Армения, Молдова и Украина. Что касается других постсоветских стран, Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан относятся к категории консолидированных авторитарных режимов, а страны Балтии – к категории консолидированных демократий.

Реформы не на словах, а на деле

Исполнительный директор организации «Международная прзрачность – Грузия» Эка Гигаури считает, что, если грузинское руководство намерено оставаться партнером западных стран, важно осуществить конкретные реформы по различным направлениям и в первую очередь это касается судебной системы.

Гигаури также считает неприемлемым то, что правящая сила может публично дать обещание, а затем отозвать его. В частности, так произошло в отношение реформирования избирательной системы – факт, который также попал в доклад правозащитников. При этом после переговоров с оппозицией, которые прошли при посредничестве международных партнеров, грузинские власти согласились пойти на уступки.

«На сегодняшний день мы видим, что властям пришлось уступить, по крайней мере они опять дали обещание изменить избирательную систему. Если они действительно хотят, чтобы их воспринимали на Западе как партнеров, они должны избежать прошлых ошибок, сдержать слово и провести реформы на деле, а не на словах», – заявила в своём комментарии Гигаури.

Тенденция и перспектива

Основатель НПО «Гражданская идея», бывшая министр обороны Тина Хидашели считает «очень печальным фактом» то, что вместо улучшения показателей, Грузия в течение лет снижается в рейтинге демократического развития Freedom House. Хотя при этом эксперт отмечает, что тревогу вызывают не столько сами цифры, как существующая тенденция. Хидашели говорит, что помимо ряда проблем в грузинских судах, о которых в течение лет говорят исследователи, особенно проблематично отношение к судам – как со стороны предыдущего правительства, так и нынешнего руководства Грузии.

«Печально то, что два последних руководства Грузии именно в ходе второго этапа своего правления с целью консолидации собственной власти решают осуществить полную монополизацию суда. Это очень опасно как тенденция, а также как пример для следующего правительства, которое опираясь на уже существующий в стране опыт, может последовать аналогичному примеру», – сказала Хидашели в интервью с Русской службой «Голоса Америки».

Эксперт отметила, что в исследовании Freedom House также речь об арестах, проблемах в ходе осуществления реформ и в процессе рассматривания судом дел. По её словам, все это указывает на то, что суть проблемы не только политического характера, но также вызвана составом судов. Хидашели говорит, что в предыдущие годы в отчетах этой организации, вопрос судей встречался не часто.

«Можно предположить, что, если уровень демократии в стране продолжит постепенно снижаться, в итоге Грузия может оказаться в категории недемократических стран. Хотя хочется надеяться, что так не произойдет, так как в октябре выборы и скорее всего, 2020 станет годом очередных перемен в стране, что как правило, характеризуется подъемом демократического развития. Наша задача в том, чтобы сохранить этот подъем и не вернуться назад, т. е. не повторить то, что уже происходило ранее», – резюмировала Тина Хидашели.