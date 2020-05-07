В Москве с 12 мая возобновят строительство храмов, несмотря на карантин

07.05.2020, 17:22, Новости дня

В Москве уже с 12 мая, несмотря на карантин, может возобновиться строительство храмов, сообщил 7 мая депутат Госдумы Владимир Ресин, куратор программы строительства храмов в столице и бывший министр правительства города.

“Учитывая решение мэра Москвы с 12 мая возобновить все строительные работы, есть реальная возможность наверстать задержку”, – рассказал он. По его словам, из-за приостановления строительства из-за карантина все работы на объектах “велись онлайн”, но за дни простоя строителям удалось “подтянуть оформление проектной и рабочей документации”.

В Москве с 2010 года реализуется “Программа-200” по возведению храмов в шаговой доступности. Ее инициатором был патриарх Кирилл. Храмы строят из расчета одна церковь на 20 тысяч жителей (в пешей доступности). В РПЦ говорят, что строительство ведется исключительно на пожертвования, земельные участки выделяет правительство Москвы. По данным РБК, в год на программу тратится до 1 миллиарда рублей.

Мэр Москвы Сергей Собянин накануне объявил, что карантинные ограничения из-за коронавируса в Москве продолжат действовать и после 12 мая, но при этом будет снят запрет на работу “промышленных и строительных предприятий”, из-за чего на работу вернутся примерно полмиллиона москвичей. О том, что будут строиться именно храмы, Собянин ничего не сказал.

В указе Собянина, который был подписан 7 мая, сказано, что с 12 мая в Москве будет возобновлено “строительство дорог, школ, детских садов и других необходимых городу объектов”.

“Это важно для экономики города и страны, потому что заказы московских предприятий создают около 3,5 млн рабочих мест по всей стране, обеспечивают работу машиностроительных предприятий, предприятий строительной отрасли и так далее. То есть это имеет достаточную большую синергию”, – пояснил Собянин свое решение.

Всего в 2020 году в РПЦ планировали закончить возведение более 20 храмов по всей Москве, ​несмотря на протесты жителей отдельных районов против строительства культовых сооружений.