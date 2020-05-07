В Грузии собираются с 1 июля принимать иностранных туристов

07.05.2020, 17:22, Новости дня

Власти Грузии хотят уже с 1 июля разрешать въезд в страну иностранным туристам. Об этом заявил глава правительства Георгий Гахария. По его словам, к этому времени планируется открыть сухопутные границы и возобновить авиаперелеты.

О таких же мерах 7 мая объявила Греция: она тоже собирается начать принимать туристов из-за рубежа 1 июля.

“Мы это сделаем как путем создания коридоров безопасности на сухопутных границах с соседними странами, так и за счет создания коридоров безопасности посредством переговоров с интересными для нас с туристической точки зрения государствами”, – рассказал Гахария.

По плану грузинских властей с 15 июня будет возобновлена работа туристического бизнеса для жителей страны (откроются, в частности, отели и хостелы), а через две недели после этого ограничения будут сняты для туристов из-за рубежа. При этом уже в ближайшие дни, с 11 мая, в Грузии откроются все виды производства и магазины – кроме торговых центров и магазинов одежды и обуви.

Глава правительства добавил, что в городах Тбилиси и Рустави с 11 мая будут отменены все ограничения на передвижение. С 14 мая полностью откроется сообщение с Рустави и Гардабани, с 18 мая – с Марнеули.

Режим чрезвычайного положения официально действует в Грузии до 22 мая. Также в стране введен комендантский час: с 21.00 до 06.00 утра, приостановлена работа общественного транспорта. Въезд в Тбилиси, Рустави, Батуми и Кутаиси был запрещен с 15 апреля. 5 мая этот запрет был снят для Батуми и Кутаиси.

По данным университета Джонса Хопкинса, в Грузии зафиксировано 615 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, умерли девять человек, 275 – выздоровели.