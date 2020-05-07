В Киргизии открыли памятник Герою Советского Союза

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07.05.2020, 17:16, Новости дня

В столице Киргизии состоялась церемония открытия памятника Герою Советского Союза Чолпонбаю Тулебердиеву с участием президента республики Сооронбая Жээнбекова, сообщила пресс-служба киргизского лидера.

«Ко Дню Победы в Бишкеке открыты парк и памятник Герою Советского Союза Тулебердиеву», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Во время церемонии президент страны отметил, что Чолпонбай Тулебердиев является одним из настоящих героев республики, который «ценой своей жизни защитил родину от захватчиков».

«Нашим святым долгом является сохранение памяти о великом подвиге наших отцов и дедов, таких как Тулебердиев, и передать ее подрастающему поколению кыргызстанцев. Мы сегодня живем в мирное время, этим мы обязаны нашим дорогим ветеранам, которые сегодня среди нас, и тем героям, которые не вернулись с войны», – сказал Жээнбеков.

Также он подчеркнул, что «Великая Отечественная война затронула каждый город, каждое село и каждую семью в Киргизии». Поэтому День Победы в республике является «великим праздником, который удалось достичь очень большими потерями – со всего Советского Союза в период войны погибли порядка 27 млн человек».

Президент Киргизии напомнил, что из республики в 1941-1945 гг. на фронт ушли 360 тыс. человек, треть из которых не вернулась домой. Более 150 тыс. уроженцев Киргизии были награждены различными орденами и медалями.

Как информирует пресс-служба, красноармеец Тулебердиев погиб 6 августа 1942 года на территории современной Воронежской области России. Будучи раненым, он сумел подползти к вражескому дзоту и, поскольку у него кончились гранаты, закрыл его амбразуру своим телом, дав тем самым возможность боевым товарищам перейти в наступление и уничтожить пулеметный расчет фашистов. Бойцу из Киргизии было всего 20 лет.

Напомним, ранее власти Австрии отреставрировали в Вене памятник советским воинам-освободителям, погибшим в Венской наступательной операции 1945 года.



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