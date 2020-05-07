«Мисс Россия» переболела коронавирусом

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07.05.2020, 17:16, Новости дня

Победительница конкурса красоты «Мисс РФ 2015» и обладательница титула вице-мисс мира того же года София Никитчук опубликовала на своей странице в соцсети фотографию с «самой важной «грамотой» 2020 года» – сертификатом, подтверждающим наличие антител к коронавирусу.

На своей странице в Instagram модель позирует в маске и держит в руках сертификат, в котором, как она сама уточнила, сказано, что в ее организме обнаружены иммуноглобулины, свидетельствующие о наличии специфического иммунитета к коронавирусу SARS-СoV-2.

Девушка сообщила, что, по словам врачей, антитела живут около трех месяцев, а потом можно снова заболеть.

«Я еще грешу на мою тяжелую простуду после Мексики зимой, которая протекала со всеми точными симптомами вируса», – отметила она, добавив, что теперь может сдавать плазму, чтобы помогать тяжело заболевшим, возить лекарства и продукты тем, кто нуждается в помощи, а также «более менее спокойно спускаться в продуктовый».

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Публикация от Sofia Nikitchuk (@nikitchuksofi) 7 Май 2020 в 1:16 PDT

Ранее в Совете Федерации сообщили, что несколько сенаторов переболели коронавирусом в легкой форме, госпитализация им не потребовалась.

2 мая власти Москвы сообщали, что за неделю в 10 раз увеличился объем экспресс-тестов на антитела.



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