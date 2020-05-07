Италия предложила РФ помощь в борьбе с коронавирусом
07.05.2020, 17:16, Новости дня
Главы Минобороны РФ и Италии Сергей Шойгу и Лоренцо Гуэрини провели телефонные переговоры, итальянский министр пообещал помочь РФ в борьбе с коронавирусом при необходимости.
«Министр обороны Италии поблагодарил за предоставленную Сергеем Шойгу информацию о проводимых санитарно-эпидемиологических мероприятиях в российской армии и выразил готовность в случае необходимости предоставить российской стороне медицинскую помощь для борьбы с пандемией», – сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.
Разговор прошел по инициативе итальянской стороны.
Гуэрини поблагодарил Шойгу за оперативное и своевременное направление помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
«Глава итальянского военного ведомства особо подчеркнул высочайший профессионализм, самоотверженность и ответственность всех российских военных специалистов РХБ защиты и военных медиков, оказывавших помощь итальянской стороне», – говорится в сообщении.
Ведомство подчеркнуло, что по итогам переговоров стороны условились продолжить диалог по вопросам, представляющим взаимный интерес.
Напомним, российские военные ранее провели полную дезинфекцию и санитарную обработку в четырех пансионатах для пожилых людей в населенных пунктах Ломбардии к западу от Бергамо – в городах Вилла-д’Адда, Сан-Пеллегрино-Терме, Вилла-д’Альме и Дзоньо, а также в провинции Брешиа.
На сегодняшний день специалисты российских врачебно-сестринских бригад Минобороны РФ вместе с итальянскими медиками вылечили от коронавируса 75 пациентов полевого госпиталя в Бергамо.
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