 

Манукян выполнил челлендж друга и покрасил волосы в рыжий цвет

07.05.2020, 17:09, Разное

Блогер Давид Манукян вновь удивил своих подписчиков в Instagram, приняв участие в необычном челлендже вместе с другом Гусейном Гасановым. Они оба решили кардинально сменить имидж, покрасив волосы в ярко-рыжий цвет.
Напомним, их недавний челлендж заключался в волонтерской миссии, но после таких тяжелых задач блогер и его друг решили отдохнуть. Гасанов вновь придумал необычное задание для возлюбленного телеведущей Ольги Бузовой – покрасить волосы в ярко-рыжий цвет. Манукян решил не отказываться, поэтому выполнил и данное пожелание товарища, а результат опубликовал в Stories, пишет издание Teleprograma.pro.

Интернет-пользователи были шокированы подобным преображением, но всё равно остались в восторге, назвав его «настоящей мандаринкой».



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