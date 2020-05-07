Обновление исправило критическую уязвимость в смартфонах Samsung, выпущенных с 2014 года

07.05.2020, 17:09, Разное

Разработчики из Samsung выпустили обновление безопасности для флагманских смартфонов вроде Galaxy S20 и Galaxy Fold. Эксперты заявляют, что южнокорейский бренд сработал вовремя, так как именно этот патч исправляет критическую уязвимость, присутствующую в некоторых девайсах компании, выпущенных за последние 6 лет.

По информации авторитетного издания ZDnet, уязвимость SVE-2020-16747 была найдена экспертом по безопасности Матеушем Юрчиком. Проблемы возникают из-за формата изображения Qmage (.qmg), поддерживающегося всеми устройствами Samsung, которые выпустили начиная с 2014 года. Кроме того, графическая библиотека Android Skia не всегда корректно работала с такими снимками.

Эксперт обнаружил уязвимость, позволяющую воспользоваться данными особенностями, при этом, никаких действий от юзера не требуется, так как Android способен перенаправить все фотографии в библиотеку Skia автоматически. В качестве примера он приводит программу Samsung Messages: уязвимость позволила выполнить вредоносный код на смартфоне, а это может привести к серьезным последствиям.