Смартфон Vivo Y30 с квадрокамерой оценен в 208 долларов

07.05.2020, 17:09, Разное

Разработчики из Vivo представили в Малайзии новую модель смартфона Y30, оснащенную дисплеем с отверстием под фронтальную камеру, большим аккумулятором и квадрокамерой. Среди других характеристик стоит выделить наличие 6,47-дюймового IPS-дисплея с узкими рамками.

Аппаратной основой девайса является однокристальная система Helio P35, количество оперативной и постоянной памяти составит 4 и 128 Гб соответственно, однако последний показатель увеличивается благодаря карте microSD. Аккумулятор гаджета довольно ёмкий – около 5 тысяч мАч, есть поддержка зарядки мощностью в 10 Вт.

Основная камера обзаведется сразу четырьмя датчиками изображения на 13+8+2+2 Мп. В качестве операционной системы будет установлена Android 10 с фирменной оболочкой FunTouch OS 10. Стоимость смартфона составит чуть более 205 долларов.