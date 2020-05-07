Заявки на участие в акции «Бессмертный полк – онлайн» подали около 2 млн человек

07.05.2020, 17:08, Новости дня

Около 2 млн человек зарегистрировались для участия в акции «Бессмертный полк – онлайн», которая пройдет в День Победы, сообщил сопредседатель центрального штаба Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Сергей Макаров.

«Чуть больше недели прошло с того момента, когда мы в этой студии презентовали этот проект, за столь небольшое время мы уже получили около 2 млн заявок на участие», – сообщил Макаров, передает ТАСС.

По его словам, количество заявок увеличивается с каждым днем, таких «внушительных результатов» удалось достичь в том числе благодаря СМИ, которые рассказывали о проекте.

Макаров отметил, что поскольку традиционно шествие «Бессмертного полка» начиналось в 15 часов, организаторы решили принимать анкеты для участия в онлайн-шествии до 15:00 мск 9 мая. Онлайн-шествие начнется 9 мая в Петропавловске-Камчатском в 11 часов и продлится не один день. «Технические возможности не позволяют нам за один день показать несколько миллионов человек так, чтобы можно было внимательно и с большим уважением рассмотреть ветеранов, прочитать их имена. Поэтому шествие в Сети продлится не один день, а столько, сколько потребуется для того, чтобы все прошедшие модерацию ветераны стали участниками нашего виртуального полка, шагающего по Красной площади», – подчеркнул Макаров.

Трансляция шествия 9 мая запланирована на медиаэкранах по всей России, площадках онлайн-кинотеатров Okko, Море.тв, телеканалах СТС, «Победа», в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте», на различных онлайн-платформах, на портале «Бессмертного полка России». (www.polkrf.ru и www.polk.press).

Общественная палата РФ запустила флешмоб в социальных сетях, который также посвящен Дню Победы. Так, любой желающий может снять короткий видеоролик, в котором расскажет историю родственника, принимавшего участие в Великой Отечественной войне.