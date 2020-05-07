 

Минобороны обратилось в Роскомнадзор из-за сайтов по поиску пропавших в ВОВ

07.05.2020, 16:53, Новости дня

Минобороны направило в Роскомнадзор жалобы на сайты, предлагающие за деньги помочь в поисках пропавших без вести во время Второй мировой войны, сообщил заместитель начальника управления МО РФ по увековечению памяти погибших при защите Отечества Андрей Таранов.

«У нас есть законные способы противодействия. Это Роскомнадзор, куда мы направили обращение с адресами таких сайтов с просьбой заблокировать эти ресурсы», – сказал Таранов в ответ на вопрос о борьбе с такими сайтами, передает ТАСС.

По словам начальника управления, также на документы времен войны, которые размещаются на официальных порталах, наносятся водяные знаки, где написано, с какого ресурса документ взят и где находится источник информации. Специального подразделения, которое ведет борьбу с фейковыми сайтами, в управлении нет, добавил Таранов.

Ранее сообщалось, что архив Минобороны РФ ежегодно получает от 60 до 120 тыс. запросов о судьбах участников Великой Отечественной войны от родственников пропавших без вести, военнопленных и интернированных лиц. Он также напомнил, что военным ведомством совместно с Госархивом созданы электронные базы данных, в частности о погибших и пропавших без вести «Мемориал», другие – о подвигах участников войны.



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