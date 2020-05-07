В РФ стартовал марафон чтения стихов и рассказов о Великой Отечественной

07.05.2020, 16:53, Новости дня

Волонтеры проекта «В сказку – из дома» запустили пятидневный марафон чтения стихов и рассказов о войне, приуроченный к празднованию 75-летия Победы.

Волонтеры проекта уже больше месяца читают сказки по телефону детям из всех регионов России, сообщается на сайте Министерства культуры.

«В целом проект «В сказку – из дома» оказался очень востребованным. За неполный месяц работы волонтерами было прочитано около 40 тысяч сказок. Пятидневный марафон, приуроченный к 75-летию Победы – очень своевременная акция в рамках этого проекта. У ребят появилась еще одна прекрасная возможность узнать о том непростом периоде нашей истории. Уверена, произведения в исполнении волонтеров найдут отклик в сердце каждого молодого слушателя», – отметила министр культуры Ольга Любимова.

До 11 мая включительно по бесплатному номеру 8-800-250-10-51 волонтеры будут знакомить детей с произведениями о подвиге солдат и жизни людей в военные годы. Ребята смогут прослушать более 150 рассказов и стихотворений о Великой Отечественной войне из коллекции Национальной электронной детской библиотеки, которые отобраны психологами для двух возрастных категорий – 8-10 и 11-14 лет.

На звонки школьников будут отвечать более 350 волонтеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Саратова, Нижнего Новгорода, Кемерова, Южно-Сахалинска и других городов. Среди них вожатые Российского движения школьников, библиотекари, сотрудники МТС, актеры региональных театров, студенты факультета журналистики МГУ имени Ломоносова и других вузов. Они прочитают детям произведения Николая Богданова, Юрия Германа, Александра Твардовского, Константина Паустовского, Льва Кассиля, Самуила Маршака, Константина Симонова и других авторов.

Горячая линия доступна жителям всех регионов с 12:00 до 22:00 по местному времени.

В рамках федерального проекта «В сказку – из дома» для детей до 14 лет запущена бесплатная горячая линия сказок и масштабный конкурс чтецов под руководством российских звезд. По телефону бесплатной горячей линии 8-800-250-10-51 волонтеры каждый вечер с 19:00 до 22:00 мск читают детям со всей страны сказки из коллекции Национальной электронной детской библиотеки. Также ребята могут поучаствовать в конкурсе чтецов сказок и побороться за возможность в режиме видеосвязи пообщаться со звездой, а позднее – попасть на персональную экскурсию в главную библиотеку страны – Российскую государственную библиотеку в Москве.

Проект организован компанией МТС, Российским движением школьников и Российской государственной детской библиотекой при поддержке Министерства культуры. Информационными партнерами выступили «Детское радио», телеканал «Мульт», Московский музей космонавтики.