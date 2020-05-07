 

Украина хочет закончить войну на Донбассе в этом году. Если не получится, есть “план Б” – Ермак

07.05.2020, 16:50, Новости дня

Украинская власть хочет завершить войну и вернуть оккупированные территории Донбасса в этом году. Как сообщает “Бабель”, об этом на встрече с журналистами заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

“До конца года мы намерены сделать все от нас зависящее… Интенсификация работы контактной группы тому доказательство. У нас есть и проработан план Б – что мы делаем, если будет так, а что делаем, если будет вот так”, – сказал он.

Как пишет LIGA.net, Ермак заверил, что Киев “не собирается годами вести безрезультатные переговоры”. “Мы показываем России, что Украина делает все, чтобы закончить войну”, – глава Офиса президента.

В чем заключается “план Б”, Ермак не сказал, отметив лишь, что речь идет не о строительстве стены на границе.

Глава ОП добавил, что Украина хотела бы провести местные выборы на временно оккупированных территориях в октябре, “но выборов под дулами автоматов не будет”.

“Для начала необходим контроль над границей, возможно, совместно с международными институтами. Нужна безопасность, и только потом выборы”, – сказал Ермак.

По его словам, о возможном проведении выборов на Донбассе станет известно за 90 дней до даты их проведения, когда официально стартует предвыборная кампания.

В конце апреля президент Украины Владимир Зеленский выражал уверенность, что война на Донбассе будет закончена за его каденцию. “Я говорил, что готов ждать один год. Я говорил, если минский процесс не будет работать, то мы будем менять тактику. Мы к этому готовы”, – отмечал он.

Местные выборы в Украине в соответствии с Конституцией должны пройти в последнее воскресенье октября.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров “Нормандской четверки” – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе.

Переговоры по урегулированию конфликта ведутся также в трехсторонней контактной группе в Минске.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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