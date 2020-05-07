МВФ сменил главу своей миссии в Украине

07.05.2020, 16:50, Новости дня

Новым главой миссии Международного валютного фонда в Украине с 1 мая является гражданка Болгарии Иванна Владкова-Голлар. Об этом говорится в сообщении постоянного представителя МВФ в Украине Йосты Люнгмана, которое поступило в редакцию издания “ГОРДОН”.

“Владкова-Голлар имеет значительный опыт работы с развивающимися экономиками. Среди последних ее назначений – руководство миссиями в Молдове и Северной Македонии”, – рассказали в МВФ.

Владкова-Голлар сменила на посту главы миссии Фонда Рона ван Родена.

Сейчас Украина и МВФ ведут переговоры о получении первого транша в рамках программы расширенного финансирования (EFF)в размере около $5,5 млрд которую согласовали в конце 2019 года.