Путин провел переговоры с главой Казахстана

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07.05.2020, 16:48, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым координацию действий в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, телефонный разговор состоялся по инициативе казахстанской стороны.

«Обсуждались принимаемые в РФ и Казахстане меры по борьбе с эпидемией коронавируса и ее последствиями. Отмечена важность дальнейшей плотной координации действий в этой сфере», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Кроме того, главы государств обменялись поздравлениями по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

«Подчеркнуто особое значение этой даты для народов двух стран, которые бережно относятся к памяти о беспримерном подвиге отцов и дедов, сокрушивших нацизм», – отмечается в сообщении.

Напомним, в Казахстане режим чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса продлен до 11 мая.



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