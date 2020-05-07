 

Пациенты с ожирением при COVID остаются в реанимации дольше — врач Пироговки

07.05.2020, 16:42, Разное

На своей странице в Facebook Борис Теплых написал о том, что при низкой летальности реанимационные койки занимаются стабильными пациентами с искусственной вентиляцией легких (ИВЛ), которым необходимы 2-3 недели на стабилизацию, и новыми тяжелыми пациентами.

«Особенно это касается пациентов с повышенной массой тела. Только не надо этих перепостов: «Теплых сказал, что ковид в основном поражает людей с ожирением». Я так не говорю, поражает всех, рандомно, думаю ещё много лет потом генетики будут спорить, почему один пошёл на поправку, а другой в реанимацию. Но то что пациенты с ожирением требуют более длительных сроков лечения на реанимационной койке – факт. Переводим в палаты одного, получаем новых двух», – сообщил врач.

Ранее группа эндокринологов из Германии и США опубликовала в журнале Nature результаты своего исследования о влиянии избыточной массы тела на осложнения при COVID-19. По словам медиков, пациенты с ожирением часто имеют респираторную дисфункцию, которая характеризуется изменениями дыхательных механизмов, повышенным сопротивлением дыхательных путей, нарушением газообмена и низким объемом легких и мышечной силой.

«Ожирение также связано с повышенным риском развития сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и заболеваний почек и других заболеваний, которые, как считается, приводят к повышенной уязвимости к пневмонии», – пишут медики.

Также Центры по контролю и профилактике заболеваний США (Centers for Disease Control and Prevention) назвали тяжелое ожирение (индекс массы тела более 40) в числе факторов развития тяжелых форм COVID-19. В этом случае рекомендуется переходить на удаленный режим работы и самоизолироваться.



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