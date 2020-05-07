В Твери убрали мемориальные доски в память о расстрелянных НКВД поляках

07.05.2020, 16:41, Новости дня

В Твери со стены здания Тверского медицинского университета 7 мая сняли две мемориальные доски в память о расстрелянных поляках и других жертвах НКВД в бывшей Калининской области. Об этом сообщили гражданский активист Артем Важенков и журналист Максим Новиков. Важенков опубликовал в фейсбуке фото демонтажа мемориальных досок.

По информации Радио Свобода, доски снял лично глава местного отделения НОД Максим Кормушкин вместе с охранником университета. На каком основании они это сделали и какой будет судьба досок – неизвестно.

Как пишет сайт “Тверьград”, снятие табличек связано с представлением прокуратуры Центрального района Твери, вынесенным осенью прошлого года. Тогда и. о. районного прокурора в Твери выступил с инициативой демонтировать мемориальные доски, установленные 30 лет назад на здании местного мединститута (там в 30-х годах прошлого века располагалось областное управление НКВД со своей внутренней тюрьмой).

Прокуратура, по ее утверждениям, провела проверку и выяснила, что в решении исполкома Тверского горсовета от 9 сентября 1991 года об установке доски якобы был указан неточный адрес: улица Советская, дом 2, вместо дома 4, где закреплена доска. К тому же прокуратура не нашла подтверждений тому, что поляков – узников Осташковского лагеря расстреливали именно по адресу: Советская, 4, то есть в здании медицинского университета.

“Требование прокуратуры было исполнено в канун Дня Победы”, – пишет “Тверьград”.

Руководитель польской программы международного общества “Мемориал” Александр Гурьянов ранее заявлял, что не согласен с выводами прокуратуры, и подчеркивал, что поляков расстреливали именно в здании калининского областного управления НКВД, в котором теперь находится Тверской медицинский университет. Кроме того, доска, по его словам, была установлена не только в память о людях, расстрелянных непосредственно в здании. На мемориальном кладбище “Медное” в Тверской области захоронены 6295 поляков, расстрелянных НКВД с апреля по май 1940 года по так называемому Катынскому делу.

Отношения России и Польши остаются холодными последние годы из-за смоленской катастрофы и сноса советских памятников, но особенно обострились в конце 2019 года, когда президент РФ Владимир Путин заявил, что “Польша приняла участие в разделе Чехословакии”, и похвалил пакт Молотова-Риббентропа. Польша в ответ обвинила Россию в искажении истории Второй мировой войны и сравнила слова российского лидера с “пропагандистскими посланиями времен сталинского тоталитаризма”.

Также российские власти в последние годы стараются приуменьшить количество расстрелянных НКВД во времена “большого террора” и замалчивают эти преступления.

Мемориалы в память о расстрелянных не финансируются, а точное количество похороненных в братских могилах из-за закрытия архивов практически невозможно установить. Это же касается и захоронений в Медном: прокремлевские российские историки сейчас пытаются доказать, что в могилах расстрелянных польских офицеров на самом деле лежат уголовники.