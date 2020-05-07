Собянин продлил карантинные ограничения в Москве до 31 мая

07.05.2020, 16:41, Новости дня

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил карантинные ограничения в Москве до 31 мая 2020 г. включительно, говорится в его указе, подписанном 7 мая.

До начала лета в столице будут закрыты кафе, рестораны, бары, магазины одежды, салоны красоты, ночные клубы, кинотеатры, букмекерские конторы, массажные салоны, солярии, бани и сауны. Также не будут проводиться спортивные мероприятия, концерты, гуляния и иные массовые мероприятия.

До 31 мая будут закрыты школы. Исключение – “дежурные группы” учеников 1-4 классов, куда может попасть ребенок по согласованию с родителями, которые работают и и не имеют возможности сидеть с ним дома. В таких группах можно учить не более 12 детей “при соблюдении в санитарного режима”: то есть дети должны быть в масках и сидеть на расстоянии друг от друга.

С 12 мая в Москве вводится обязательно ношение масок и перчаток: на работе, в магазинах и торговых центрах, а также в любом общественном транспорте, в том числе в такси. За их отсутствие жителей города будут штрафовать на 4-5 тысяч рублей.

Также до 31 мая жителям Москвы запрещено посещать городские кладбища и делать ремонт в своих квартирах. При этом собственников жилья и других помещений в Москве указ освобождает от уплаты взносов на капитальный ремонт за период с 1 апреля по 30 июня 2020 года.

Людей старше 65 лет указ обязывает оставаться дома до конца весны. Сохраняются и все другие ограничения, которые уже действуют в городе, в том числе режим электронных пропусков и необходимость карантина при признаках ОРВИ.

Накануне Собянин объявил на заседании с участием президента Владимира Путина, что так называемый “режим самоизоляции” в Москве не будет снят или ослаблен после 12 мая, но часть предприятий сможет возобновить работу. Заявление было сделано после того, как Путин заявил, что окончательное решение о снятии или ослаблении карантинных ограничений в связи с коронавирусом остается за главами субъектов федерации, а ослаблять эти меры надо “аккуратно и постепенно”, основываясь на рекомендациях Роспотребнадзора.

В Москве и области действуют одни из самых жестких карантинных мер в России в связи с коронавирусом: выход из дома и пользование общественным транспортом разрешены только по электронным пропускам. Но при этом Москва продолжает оставаться эпицентром COVID-19: каждый день более половины заболевших в России выявляется именно в этом городе. По оценке того же Собянина, реальное количество заразившихся коронавирусом в Москве уже составляет 2-2,5% населения города – около 300 тысяч человек.