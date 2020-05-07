75-й павильон на ВДНХ готовится принять первых пациентов с коронавирусом

07.05.2020, 16:40, Новости дня

В Москве за последние сутки госпитализировали меньше пациентов с коронавирусом, чем выписали. Об этом сегодня сообщил мэр Сергей Собянин. Число тяжелобольных людей с COVID-19, которые требуют стационарного лечения, сокращается. Тем не менее, город готовится к разным вариантам развития событий и наращивает мощности для борьбы с инфекцией. Вскоре первых пациентов сможет принять 75-й павильон на ВДНХ, переоборудованный в госпиталь.

Самый большой павильон на ВДНХ — 75-й — перестраивают под временный госпиталь. Здание полностью стеклянное, но окна затонировали. Внутри уже смонтированы перегородки будущих палат. С помощью специальных шлюзов корпус разделят на "чистую" и "грязную" зоны.

"Появится своя автономная котельная, которая не зависит от города, появится кислородная станция, полностью переоборудуем вентиляцию", — говорит Алексей Калуцков, заместитель директора управления капитального ремонта и строительства технического заказчика.

Площадь павильона 53 тысячи квадратных метров. Огромное выставочное пространство превратят в полноценный инфекционный госпиталь с палатами, реанимацией, всем необходимым медицинским оборудованием.

"Блок разбит по 4 человека на одну секцию. Блок оснащен лампочками для чтения, кнопкой вызова медсестры, клапаном кислорода и зарядками для мобильных устройств", — показывает Алексей Бубнов, главный инженер проекта.

Госпиталь на ВДНХ будет прикреплен к городской клинической больнице номер 24. Часть врачей и медсестер переведут оттуда, они уже подготовлены к работе с больными коронавирусом.

"Сюда будут поступать пациенты средней тяжести, то есть очень тяжелых аппаратных больных, конечно, сюда мы брать не будем. Это прерогатива городских больниц, где оборудование реанимационное гораздо серьезнее. А все остальные будут поступать сюда", — рассказывает Григорий Родоман, главный врач городской клинической больницы №24.

Этот резервный медицинский центр рассчитан на 1700 пациентов. Для медперсонала оборудуют две ординаторские зоны, а также 50 сестринских постов. Чтобы за состоянием каждого пациента можно было следить в режиме онлайн, в павильоне установят более 500 камер видеонаблюдения.

"В Москве динамика госпитализации находится на стабильном уровне. Сегодня выписано пациентов больше, чем госпитализировано. Это хорошая история. Но, тем не менее, мы понимаем, что пандемия не останавливается, она развивается, к сожалению, и мы должны быть готовы к разным сценариям развития событий. В этих целях создаются резервные медицинские центры, как здесь, на ВДНХ", — сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Планируется, что первых пациентов временный госпиталь на ВДНХ примет уже 15 мая.

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"Вести-Москва"