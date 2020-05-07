 

Путин и Токаев обсудили вопросы борьбы с коронавирусом

07.05.2020, 16:40, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым вопросы борьбы с пандемией коронавируса.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировала пресс-служба Кремля.

Отмечается, что главы государств подчеркнули важность плотной координации действий в борьбе с COVID-19.

Также собеседники тепло поздравили друг друга с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне, подчеркнув особое значение этой даты в судьбе обоих народов.

По состоянию на 7 мая в РФ зафиксировано 177,160 заболевших коронавирусной пневмонией, 23,803 вылечились, 1625 умерли. В Казахстане отмечено 4530 заболевших, 1470 выздоровели, 30 скончались.



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