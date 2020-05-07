Собянин: расширим сеть продаж медицинских масок и перчаток

07.05.2020, 16:40, Новости дня

Сеть продаж медицинских масок и перчаток в Москве будет расширена, сообщил сегодня, 7 мая, мэр Москвы Сергей Собянин.

Маски и перчатки можно будет купить в магазинах, аптеках и на станциях Московского метрополитена, — уточнил мэр.

Мэрия Москвы с 12 мая ввела режим обязательного ношения перчаток и защитных масок. "Использование масок, респираторов либо других средств защиты органов дыхания, а также перчаток будет обязательным в магазинах, торговых центрах, а также при поездках на любых видах общественного транспорта и в такси", — указано в сообщении мэра.

В Москве до 31 мая 2020 года продляется режим самоизоляции горожан, ограничение работы кафе и ресторанов, сферы культуры и спорта, а также непроизводственных отраслей. Ранее оформленные рабочие пропуска будут автоматически пролонгированы до конца месяца. Те же, кто возвращается на работу с 12 мая, должны заранее оформить пропуска на проезд, привязав к ним номера своих автомобилей, карт "Тройка", "Стрелка" и социальных карт.

Что касается разовых пропусков для поездок на общественном транспорте, то их можно будет получить по-прежнему два раза в неделю, а для волонтерской деятельности и поездок в медицинские учреждения – ежедневно.

Годовые оценки за 2019/20 учебный год будут выставлены не позднее 15 мая 2020 года. При этом с 18 до 31 мая школьники 1-10 классов, за исключением девятиклассников, будут проходить дистанционное обучение в режиме свободного посещения для обобщения и повторения ранее пройденного материала – без домашних заданий и оценок.

Ранее столичный градоначальник сообщил, что принял решение до 1 июля отключение горячей воды не производить в домах москвичей, находящихся на самоизоляции.

По состоянию на 7 мая в РФ выявлено 177,160 случаев заражения коронавирусной пневмонии, из них 11,231 за минувшие сутки. 23,803 человек выздоровело, 1625 умерло.